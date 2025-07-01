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Ротенберг о «Динамо»: «Большая честь присоединиться к клубу с великой историей. Будем выстраивать систему подготовки резерва, создадим условия для развития молодых игроков»

Роман Ротенберг прокомментировал свою роль в «Динамо».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Он займется развитием детско-юношеского и молодежного хоккея в клубе.

«Для меня большая честь присоединиться к хоккейному московскому «Динамо» – клубу с великой историей и богатейшими традициями.

Перед нами стоят серьезные цели. Развитие детско-юношеского и молодежного хоккея – ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы.

Мы будем выстраивать эффективную систему подготовки резерва, создадим передовые условия для развития молодых игроков. Это включает современную инфраструктуру, актуальный подход к медицине, уникальные методики для тренерского состава.

«Динамо» – это бренд с богатой историей и я уверен, что мы сможем также расширить круг партнеров для нашего развития!

Вместе с профессиональной командой единомышленников мы не только продолжим славные традиции ХК «Динамо», но и выйдем на качественно новый лидирующий уровень в современных условиях и сформируем крепкий фундамент для будущих поколений хоккеистов и наших болельщиков», – написал в соцсетях Роман Ротенберг.

Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок: «За 18 лет – 4000 страниц :)»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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