Беллингем про Алонсо: «Замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения, у партнеров – тоже. В «Реале» никто не жалуется, пытаемся решить проблемы в раздевалке»

Джуд Беллингем: Алонсо – замечательный тренер.

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем высказался о главном тренере команды Хаби Алонсо после поражения от «Манчестер Сити » (1:2) в матче Лиги чемпионов .

«У нас замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения. И я знаю, что у многих моих партнеров по команде тоже.

У нас прошли хорошие разговоры внутри команды после того, как мы несколько раз сыграли вничью. Чувствуем, что преодолели эту полосу неудач, за исключением последних двух матчей.

Никто не сдается, никто не жалуется. Мы продолжаем пытаться решить проблемы в раздевалке, независимо от того, что происходит за ее пределами.

Есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Возможно, нам просто нужно немного удачи или нужно что-то обсудить внутри команды», – сказал Джуд Беллингем в интервью TNT.

