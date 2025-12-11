  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем про Алонсо: «Замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения, у партнеров – тоже. В «Реале» никто не жалуется, пытаемся решить проблемы в раздевалке»
11

Беллингем про Алонсо: «Замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения, у партнеров – тоже. В «Реале» никто не жалуется, пытаемся решить проблемы в раздевалке»

Джуд Беллингем: Алонсо – замечательный тренер.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере команды Хаби Алонсо после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

«У нас замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения. И я знаю, что у многих моих партнеров по команде тоже.

У нас прошли хорошие разговоры внутри команды после того, как мы несколько раз сыграли вничью. Чувствуем, что преодолели эту полосу неудач, за исключением последних двух матчей.

Никто не сдается, никто не жалуется. Мы продолжаем пытаться решить проблемы в раздевалке, независимо от того, что происходит за ее пределами.

Есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Возможно, нам просто нужно немного удачи или нужно что-то обсудить внутри команды», – сказал Джуд Беллингем в интервью TNT.

Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти – почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского

Что делать с Хаби Алонсо?25806 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoДжуд Беллингем
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
24 минуты назад
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
44 минуты назад
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
12 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
40 минут назад
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
54 минуты назад
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48
Чемпионат Италии. «Лацио» вдевятером победил «Парму», «Аталанта» обыграла «Кальяри», «Милан» встретится с «Сассуоло» в воскресенье
вчера, 21:44