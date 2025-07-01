«Монако» арендовал Фати у «Барселоны» с опцией выкупа за 11 млн евро

Ансу Фати перешел в «Монако» из «Барселоны».

Каталонский клуб и 22-летний вингер продлили соглашение до 30 июня 2028 года.

После этого «Барселона » отдала футболиста в аренду в «Монако » на один сезон.

По информации Фабрицио Романо, в договоре между клубами зафиксирована опция выкупа для монегасков, которая составляет 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ансу Фати провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах и не сделал ни одного результативного действия.