«Монако» арендовал Фати у «Барселоны» с опцией выкупа за 11 млн евро
Ансу Фати перешел в «Монако» из «Барселоны».
Каталонский клуб и 22-летний вингер продлили соглашение до 30 июня 2028 года.
После этого «Барселона» отдала футболиста в аренду в «Монако» на один сезон.
По информации Фабрицио Романо, в договоре между клубами зафиксирована опция выкупа для монегасков, которая составляет 11 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ансу Фати провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах и не сделал ни одного результативного действия.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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