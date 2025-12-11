Сафонов получил 6 из 10 баллов от L’Equipe за матч с «Атлетиком». Лучше оценка в «ПСЖ» только у Заир-Эмери – 7
Матвей Сафонов получил оценку 6 из 10 за матч с «Атлетиком».
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).
L’Equipe оценил действия футболистов французской команды в этой игре.
Самую высокую оценку в составе парижан получил Уоррен Заир-Эмери – ему поставили 7 из 10 баллов.
По 6 баллов получили Матвей Сафонов, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Фабиан Руис.
5 баллов заработали Маркиньос, Жоау Невеш, Брэдли Барколя, Хвича Кварацхелия. Худшую оценку получил Санни Меюлю – 4 из 10.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
