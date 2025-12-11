Моуринью о словах Конте: «Говорить, что «Бенфика» была свежее физически, – это звучит как отговорка»

Жозе Моуринью: «Бенфика» заслужила победу над «Наполи».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Команда хорошо играла в течение 3-4 недель. Я видел, как мы сыграли со «Спортингом», поэтому я ожидал, что и сейчас покажем хороший результат.

Я также знал, что нам предстоит противостоять фантастической команде с топ-тренером, который использует схему с тремя защитниками, создающую проблемы соперникам, но мы сыграли очень хорошо и заслужили победу.

Говорить, что «Бенфика » была свежее физически, – это звучит как отговорка.

Мы провели хороший анализ. Я решил выпустить Франьо Ивановича вместо Эвангелоса Павлидиса в нападении – и это изменило нашу атакующую стратегию. Павлидис совершает такие перемещения в полузащите, что команде вроде «Наполи » легко оказывать на него давление. Иванович же создает дополнительную нестабильность команде, которая обороняется втроем», – сказал Жозе Моуринью.

