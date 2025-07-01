Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». У экс-тренера СКА будут «широкие полномочия» («Матч ТВ»)

Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».

По информации «Матч ТВ», у бывшего главного тренера СКА будут широкие полномочия. В первую очередь он займется подготовкой резерва.

«У «Динамо» сильная детская школа, но на главной команде это почти никак не отражается. К примеру, МХК «Динамо» четыре последних сезона подряд ни разу не выходил в полуфинал Кубка Харламова. Очевидно, что вертикаль «бело‑голубых» нуждается в усилении.

То, что Ротенберг умеет готовить юниоров, искать перспективных игроков в других школах и клубах, а затем доводить всех до высочайшего уровня, знают в хоккейной среде абсолютно все.

Хуснутдинов, Кузьменко , Никишин , Марченко, Дадонов, Панарин , Подколзин, Гавриков, Демидов , Зуб, Мичков , Бучневич уезжали в НХЛ из СКА или раскрыли свой потенциал именно в клубе из Санкт‑Петербурга», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что Ротенберг займется привлечением инвестиций в клуб, а также займется развитием инфраструктуры.

Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?

Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок: «За 18 лет – 4000 страниц :)»