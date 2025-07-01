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Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». У экс-тренера СКА будут «широкие полномочия» («Матч ТВ»)

Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».

По информации «Матч ТВ», у бывшего главного тренера СКА будут широкие полномочия. В первую очередь он займется подготовкой резерва.

«У «Динамо» сильная детская школа, но на главной команде это почти никак не отражается. К примеру, МХК «Динамо» четыре последних сезона подряд ни разу не выходил в полуфинал Кубка Харламова. Очевидно, что вертикаль «бело‑голубых» нуждается в усилении.

То, что Ротенберг умеет готовить юниоров, искать перспективных игроков в других школах и клубах, а затем доводить всех до высочайшего уровня, знают в хоккейной среде абсолютно все.

Хуснутдинов, Кузьменко, Никишин, Марченко, Дадонов, Панарин, Подколзин, Гавриков, Демидов, Зуб, Мичков, Бучневич уезжали в НХЛ из СКА или раскрыли свой потенциал именно в клубе из Санкт‑Петербурга», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что Ротенберг займется привлечением инвестиций в клуб, а также займется развитием инфраструктуры.

Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?

Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок: «За 18 лет – 4000 страниц :)»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
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logoМарат Хуснутдинов
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logoЕвгений Дадонов
logoКирилл Марченко
logoАлександр Никишин
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