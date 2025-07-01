Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». У экс-тренера СКА будут «широкие полномочия» («Матч ТВ»)
По информации «Матч ТВ», у бывшего главного тренера СКА будут широкие полномочия. В первую очередь он займется подготовкой резерва.
«У «Динамо» сильная детская школа, но на главной команде это почти никак не отражается. К примеру, МХК «Динамо» четыре последних сезона подряд ни разу не выходил в полуфинал Кубка Харламова. Очевидно, что вертикаль «бело‑голубых» нуждается в усилении.
То, что Ротенберг умеет готовить юниоров, искать перспективных игроков в других школах и клубах, а затем доводить всех до высочайшего уровня, знают в хоккейной среде абсолютно все.
Хуснутдинов, Кузьменко, Никишин, Марченко, Дадонов, Панарин, Подколзин, Гавриков, Демидов, Зуб, Мичков, Бучневич уезжали в НХЛ из СКА или раскрыли свой потенциал именно в клубе из Санкт‑Петербурга», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что Ротенберг займется привлечением инвестиций в клуб, а также займется развитием инфраструктуры.
Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?
Ротенберг выложил фото блокнотов с записями тренировок: «За 18 лет – 4000 страниц :)»