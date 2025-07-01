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«Спартак» объявил о переходе Заболотного. Контракт с 34-летним форвардом – на сезон

Антон Заболотный стал футболистом «Спартака».

Московский клуб сообщил о подписании соглашения на один сезон с 34-летним нападающим.

Ранее появилась информация, что зарплата футболиста составит 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне Антон Заболотный выступал за «Химки». Он забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.

В общей сложности на данный момент нападающий провел в РПЛ 199 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 27 результативных передач.

Подробную статистику форварда можно изучить здесь.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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