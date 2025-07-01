«Спартак» объявил о переходе Заболотного. Контракт с 34-летним форвардом – на сезон
Антон Заболотный стал футболистом «Спартака».
Московский клуб сообщил о подписании соглашения на один сезон с 34-летним нападающим.
Ранее появилась информация, что зарплата футболиста составит 600 тысяч евро.
В прошлом сезоне Антон Заболотный выступал за «Химки». Он забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.
В общей сложности на данный момент нападающий провел в РПЛ 199 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 27 результативных передач.
Подробную статистику форварда можно изучить здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?343 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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