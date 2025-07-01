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Гавриков подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет. Кэпхит – 7 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)

Владислав Гавриков стал игроком «Рейнджерс».

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, срок соглашения рассчитан на 7 лет. Средняя зарплата 29-летнего защитника (кэпхит) составит 7 млн долларов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Лос-Анджелес» и набрал 30 (5+25) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+26» (2-й показатель в команде) и 28 минутах штрафа. Также в его активе 50 силовых приемов и 140 блоков (лучший показатель в команде). Среднее время на льду – 23:05.

В плей-офф защитник добавил 2 (0+2) балла в 6 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Гаврикова 435 матчей и 135 (29+106) очков. В плей-офф – 29 игр и 8 (1+7) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5,875 млн долларов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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