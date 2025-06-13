Карпин почти в «Динамо», де Брюйне перешел в «Наполи», Кунья в «МЮ», Промес арестован в Дубае, «Эдмонтон» сравнял счет в финале НХЛ, 3-й мировой рекорд Макинтош, «Пари НН» уволил Гончаренко и другие новости

1. Валерий Карпин практически в «Динамо» – тренер уже подписал контракт с московским клубом до 2028 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.

2. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» сравнял счет в финальной серии (2-2), выиграв огненный 4-й матч у «Флориды» (5:4 ОТ). «Ойлерс» уступали 0:3 после 1-го периода, во втором забросили 3 безответные шайбы, в третьем вышли вперед, но пропустили за 20 секунд до сирены. И все же канадский клуб победил в овертайме – Леон Драйзайтль поставил точку с передачи Василия Подколзина, у которого на счету 1+1 .

3. «Наполи» подписал Кевина де Брюйне, хавбек перешел из «Ман Сити» свободным агентом. «МЮ» и Матеус Кунья заключили контракт по схеме «5+1», форвард перешел из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов. Лерой Сане перешел в «Галатасарай».

Еще из трансферных новостей : «Спартак» ведет предметные переговоры с Антоном Заболотным, форварду могут предложить контракт на 2 года или по схеме «1+1». «Зенит» может выплатить более 10 млн евро за Даку «Рубину» с учетом бонусов, предложенная зарплата – более 3,5 млн евро в год. «Арсенал» предложил 55 + 10 млн евро за Дьокереша, но сумма не устраивает «Спортинг».

4. Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

5. «Пари НН» расстался с главным тренером Виктором Гончаренко.

6. ФИФА обсудит расширение КЧМ до 48 команд , если турнир в этом году будет успешным, сообщает The Guardian. При этом The Athletic пишет, что студентам колледжа «Майами Дейд» предлагают до 5 билетов за 20 долларов на матч-открытие, тогда как самый дешевый билет в продаже – 69,15 доллара.

7. Тренер сборной Польши Михал Пробеж подал в отставку на фоне конфликта с Левандовским и поражения от Финляндии. Появилась информация, что один из кандидатов на замену Пробежа – Станислав Черчесов . Польский журналист Петр Куча считает , что в текущей ситуации это невозможно.

8. Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила третий мировой рекорд за 5 дней.

9. «Рейнджерс» обменяли Криса Крайдера в «Анахайм» на драфт-пик и Тэрранса.

10. Фанаты «Фламенго» скандировали «Жерсон, иди ## ###» , называли игрока «иудой» и «наемником» и показывали купюры с его лицом из-за возможного перехода хавбека в «Зенит».

11. Номинантов на «Золотой мяч» объявят 7 августа . Церемония награждения пройдет 22 сентября.

12. Коннор Хеллибак стал обладателем «Харт Трофи» (Кучеров занял 3-е место ) и «Везина Трофи» (Василевский – 2-й). Он стал 4-м вратарем после начала эпохи расширения (с сезона-1967/68), получившим приз самому ценному игроку регулярки.

Анже Копитар в 3-й раз выиграл «Леди Бинг Трофи» – приз за джентльменское поведение. У него 4 минуты штрафа в 81 игре регулярки при 67 очках.

13. «Атланта» Миранчука крупно проиграла в гостях «Нью-Йорк Сити» (0:4) в матче регулярного чемпионата МЛС.

14. «Оренбург» сменил логотип . Новый символ отсылает к узорам оренбургского пухового платка, стадиону «Газовик» и единству болельщиков.

15. Елизавета Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию, пишет «Матч ТВ». По данным «Р-Спорт», она назначена старшим тренером юниорской сборной.

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