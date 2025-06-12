Журналист Плохих о вопросах про сигма-боя и Бомбардиро Крокодило Карпину: «Если зафорсилось, вызвало резонанс, то вопрос хороший. Не считаю, что сделал что-то плохое»

Журналист Никита Плохих рассказал об истории мемных вопросов Валерию Карпину.

Ранее 21-летний журналист «Советского Спорта» задавал главному тренеру сборной России такие вопросы: «Кто из вас больше сигма-бой, вы или Дзюба?» и «Кто в сборной Бомбардиро Крокодило?»

– Ты спросил Карпина про сигму еще в марте перед Гренадой. Как пришло в голову?

– Тогда крутили тему с девочками, которые поют песню «Сигма-бой». Они приезжали на базу, танцевали с Карпиным, потом еще с Мостовым и Круговым . Это было на слуху, сборная активно все это пиарила. Поэтому спросить об этом логично.

Этот вопрос прозвучал на той самой пресс-конференции, где были Карпин и Дзюба. На мой взгляд, вообще одна из лучших пресс-конференций за годы. Было очень смешно и позитивно.

– Получается, доволен выхлопом?

– Ну, если это зафорсилось, если все процитировали, если забрали телеграм-каналы, если вызвало резонанс, то вопрос хороший. Прошло уже три месяца, а ты меня об этом спрашиваешь. Значит, что-то в этом было. Мне по работе даже не нужно задавать вопросы на пресс-конференции – спрашиваю просто из-за собственного интереса.

– Вопрос про сигма-боя в принципе уместен на пресс-конференции главного тренера сборной России?

– А почему не уместен? Это было в соцсетях сборной, это активно продвигали, на матче было выступление девчонок. Я не с потолка его взял.

– Ты повторил перформанс через несколько месяцев и спросил про Бомбардиро Крокодило. Но этот мем сборная Росси не упоминала. Откуда тогда взялся вопрос?

– Это придумалось в моменте, когда стало понятно, что пресс-конференция очень унылая. Прессухи сборной сейчас в принципе формальные, а еще за несколько дней до матча для журналистов организовали брифинг в Новогорске. За полчаса Карпин ответил вообще на все вопросы, которые только можно придумать: на все слухи про «Динамо», о составе сборной России, о сопернике, о Сафонове .

Ты сидишь на пресс-конференции и понимаешь: «А что вообще спросить-то сейчас? Он же на все ответил». Да, был прикольный вопрос Артема Локалова про Дзюбу, но это уже 150-й вопрос про Дзюбу – сколько можно. Я сидел, слушал пресс-конференцию, фоном листал телефон – и на глаза попался Бомбардиро Крокодило. Там что-то с Мбаппе было связано. И я подумал: «А почему бы и нет?» Уверен, это оживило пресс-конференцию. Если бы не этот вопрос, о ней бы массово никто не знал.

– Ты доволен ответом?

– Да. Я ожидал, что он пошутит, потому что видно, как много работают с Карпиным по общению с медиа. Он стал более открытым, компанейским, спокойнее реагирует на нефутбольные вопросы. Ответил смешно, весь зал рассмеялся, все оживились.

– Уверен, в комментариях тобой будут недовольны. Понимаешь почему?

– У каждого есть право на мнение. Если кто-то хочет раскритиковать, он раскритикует что угодно. Если кому-то понравилось, я рад. Если не понравилось, то это ваше мнение, пожалуйста.

Я не считаю, что сделал чего-то плохого. Это все в рамках доброго, смешного и забавного. Я не переходил грани и никого не оскорблял.

Если кто-то считает, что журналистика умирает, то скажу так: когда нас допустят, многое изменится, все точно будут говорить про спорт. А пока у нас не особо большой простор для творчества, поэтому выкручиваемся, как можем, – сказал Плохих в беседе со Спортсом ’‘.

Журналисты, которые спрашивают Карпина про Лабубу и Бомбардиро Крокодило. Зачем они это делают?