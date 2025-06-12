Бородюк о календаре в России: «В июне-июле идеальная погода, но мы играем в феврале-декабре. При «весне – осень» не возникло бы таких ситуаций, как сейчас с «Химками»

Александр Бородюк недоволен тем, что в России играют по системе «осень – весна».

«При «весне – осень» не возникло бы таких ситуаций, как сейчас с «Химками». В конце года принимается годовой бюджет – у тебя до следующего ноября не может быть никаких форс-мажоров, потому что бюджет принят.

«Гладкий» чемпионат, недельный цикл для тренера. Для кого мы играем? Для болельщиков. Взгляните за окно – прекрасная погода в июне и июле, когда идеальные погодные условия, поля, когда футболистам приятно играть, а болельщикам – находиться на трибунах, но мы в это время не играем, зато играем в феврале-декабре.

Самое главное – когда клубы переходят из Первой лиги в РПЛ, им дается всего лишь месяц до старта нового сезона. Очень сложно за этот срок сформировать бюджет, пригласить игроков и сделать боеспособный состав. А при старом формате у тренера и руководства были декабрь, январь и февраль. Ты успеваешь сделать все вышеперечисленное. В итоге в РПЛ начинаешь играть конкурентоспособной командой. А сейчас просто нет времени.

Посмотрите, какая тенденция сложилась за последние годы. У нас пять или шесть команд стабильно претендуют на медали, в середине обосновались несколько команд и несколько клубов-лифтов, которые приходят и уходят. Я не призываю менять форматы – это простая аналитика и то, что мы имеем», – сказал бывший тренер сборной России.