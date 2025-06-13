«Эдмонтон» сравнял счет в финале Кубка Стэнли с «Флоридой» (2-2), выиграв 4-й матч – 5:4 ОТ. «Ойлерс» уступали 0:3 после 1-го периода, «Пантерс» перевели игру в овертайм на 59:40
«Эдмонтон» сравнял счет в финале Кубка Стэнли с «Флоридой» (2-2).
«Ойлерс» одержали победу над «Пантерс» (5:4 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.
После первого периода канадский клуб уступал со счетом 0:3. Во втором периоде команда Криса Кноблауха забросила 3 безответные шайбы (автором одной из них стал российский форвард Василий Подколзин), а в третьем вышла вперед.
Южанам удалось перевести игру в овертайм за 20 секунд до завершения третьей 20-минутки – отличился форвард Сэм Райнхарт.
В овертайме точку в матче поставил форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль.
Счет в серии: 2-2
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости