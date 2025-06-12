«МЮ» и Кунья подписали контракт по схеме «5+1». Форвард перешел из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов

Матеус Кунья подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы объявили о заключении соглашения с бразильским нападающим. Оно рассчитано на пять лет и содержит опцию продления еще на один сезон.

Трансфер 26-летнего игрока из «Вулверхэмптона » обошелся клубу в 62,5 млн фунтов .

В минувшем сезоне Кунья провел 33 матча в АПЛ , забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .

Фото: https://x.com/ManUtd/