«МЮ» и Кунья подписали контракт по схеме «5+1». Форвард перешел из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов
Матеус Кунья подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы объявили о заключении соглашения с бразильским нападающим. Оно рассчитано на пять лет и содержит опцию продления еще на один сезон.
Трансфер 26-летнего игрока из «Вулверхэмптона» обошелся клубу в 62,5 млн фунтов.
В минувшем сезоне Кунья провел 33 матча в АПЛ, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.
Фото: https://x.com/ManUtd/
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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