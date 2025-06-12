Ротенберг поздравил с Днем России: «Хоккей – неотъемлемая часть страны, образа жизни и самосознания. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше, сильнее, безопаснее и здоровее»

Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днем России.

Праздник отмечается в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

«Поздравляю всех наших граждан с Днем России!

В важный государственный праздник желаю хорошо отдохнуть, набраться сил для работы и важных общественно-полезных дел. Пусть каждый из нас станет той частичкой общества, которая делает его лучше, как любой хороший игрок усиливает команду. Только вместе, сообща мы сможем сделать нашу страну лучше, сильнее, безопаснее и здоровее.

А мы продолжаем посвящать себя хоккею, который уже много лет – неотъемлемая часть нашей страны, образа жизни и самосознания.

С праздником!» – написал в соцсетях бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг выступит на сессии ПМЭФ «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» с Дегтяревым и Ксенией Шойгу, Карпин – на «Спорт и ТВ: вместе к успеху»