Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию («Матч ТВ»)

Худайбердиева стала тренером сборной в танцах на льду и специалистом ФФККР .

Об этом сообщает «Матч ТВ». Елизавете Худайбердиевой 22 года, она и Егор Базин являются чемпионами России в танцах на льду, серебряными и бронзовыми призерами чемпионата страны. Завершили карьеру после сезона-2024/25. Елизавета Худайбердиева: «Пока не хочу тренировать. В 22 года я еще внутренне не готова к тому, чтобы задумываться об этой профессии»