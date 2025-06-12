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Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию («Матч ТВ»)

Худайбердиева стала тренером сборной в танцах на льду и специалистом ФФККР .

Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Елизавете Худайбердиевой 22 года, она и Егор Базин являются чемпионами России в танцах на льду, серебряными и бронзовыми призерами чемпионата страны.

Завершили карьеру после сезона-2024/25. 

Елизавета Худайбердиева: «Пока не хочу тренировать. В 22 года я еще внутренне не готова к тому, чтобы задумываться об этой профессии»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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