«Арсенал» предложил 55 + 10 млн евро за Дьокереша. Cумма не устраивает «Спортинг»

«Арсенал» сделал первое предложение «Спортингу» по Виктору Дьокерешу.

Как сообщает Record, «канониры» предложили 55 млн евро фиксированной суммы плюс 10 млн бонусами за шведского форварда.

Утверждается, что сумма не соответствует требованиям «Спортинга ». Президент клуба Фредерико Варандаш ранее заявил перед прессой, что не продаст Дьокереша за 60 млн плюс 10 млн евро – именно за такую сумму, по словам самого Дьокереша и его агентов, клуб обещал отпустить игрока.

Варандаш настаивает, что единственное, что он обещал агентам Виктора – это то, что клуб не будет настаивать на активации его отступных в размере 100 млн евро.

«Арсенал » ждет официального ответа от лиссабонцев на это предложение, которое, вероятно, будет не последним.