Карпин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года (Иван Карпов)
Валерий Карпин подписал контракт с «Динамо».
56-летний специалист сегодня заключил соглашение с московским клубом до 2028 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Первая тренировка команды с новым главным тренером состоится 16 июня.
Карпин также возглавляет сборную России.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости