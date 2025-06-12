Карпин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года (Иван Карпов)

Валерий Карпин подписал контракт с «Динамо».

56-летний специалист сегодня заключил соглашение с московским клубом до 2028 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Первая тренировка команды с новым главным тренером состоится 16 июня.

Карпин также возглавляет сборную России.