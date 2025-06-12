«Нам надо сломать стереотипы, вообще просто мозг взорвать этому обществу». Загитова показала, как писали музыку для шоу «Ассоль»

Алина Загитова показала, как писали музыку для ее ледового шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка опубликовала видео, на котором она, композитор Андрей Зубец, режиссер Светлана Краюшкина и автор сценария Ника Симонова работают в студии.

Симонова: Нам надо сломать стереотипы, вообще просто мозг взорвать этому обществу. Все на тебя нападают, ты противостоишь. Конфликт двух миров: мира богатых людей...

Загитова: Кстати, это вообще по теме на сегодняшний день.

Симонова: Это основная тема произведения. Нашего именно.

Шоу в жанре рок-мюзикла пройдет 27-28 июня в Санкт-Петербурге.