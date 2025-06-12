«Назначение Черчесова в сборную Польши в современных реалиях невозможно. Никто не поймет, что ее возглавит русский, будет скандал». Польский журналист Куча о тренере
В Польше назвали невозможным приглашение в сборную Станислава Черчесова.
Ранее появилась информация, что Черчесов является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши после ухода Михала Пробежа.
«Никто не говорил про то, что Черчесов стал кандидатом в сборную Польши. Подобное назначение в современных реалиях просто невозможно, никто не поймет, что сборную Польши будет тренировать русский.
Даже Мачея Рыбуса, игравшего много лет за Польшу, считают русским и относятся к нему не очень хорошо. А здесь тренер из России возглавит национальную команду! Будет большой скандал, который никому не нужен», – сказал журналист агентства «400mm» Петр Куча.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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