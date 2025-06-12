«Зенит» может выплатить более 10 млн евро за Даку «Рубину» с учетом бонусов. Предложенная зарплата – более 3,5 млн евро в год («РБ Спорт»)
«Рубин» может получить более 10 млн евро от «Зенита» за трансфер Мирлинда Даку.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагают 8 миллионов евро за нападающего казанского клуба.
По информации «РБ Спорт», сумма трансфера составит 8,5 млн евро плюс бонусы за достижения игрока и клуба. Суммарно «Рубин» может заработать более 10 млн евро.
Контракт форварда действовал еще год, в нем не были предусмотрены отступные. «Рубин» мог назначать свою цену, но уже предстоящей зимой Даку мог вести переговоры с другими клубами, а летом 2026 года уйти свободным агентом.
Утверждается, что 27-летнему албанцу предложили зарплату более 3,5 млн евро в год. «Чемпионат» сообщал о сумме до 2,2 млн евро.
В прошедшем сезоне Даку сыграл в 29 матчах во всех турнирах. Он забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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