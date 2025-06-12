«Наполи» подписал де Брюйне. Хавбек перешел из «Ман Сити» свободным агентом
Кевин де Брюйне перешел в «Наполи».
Неаполитанский клуб официально объявил о подписании 33-летнего полузащитника. Сообщалось, что его контракт будет действовать по схеме «2+1».
С 2015 года бельгиец выступал за «Манчестер Сити». Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://x.com/sscnapoli/
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Наполи»
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