«Наполи» подписал де Брюйне. Хавбек перешел из «Ман Сити» свободным агентом

Кевин де Брюйне перешел в «Наполи».

Неаполитанский клуб официально объявил о подписании 33-летнего полузащитника. Сообщалось , что его контракт будет действовать по схеме «2+1».

С 2015 года бельгиец выступал за «Манчестер Сити ». Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://x.com/sscnapoli/