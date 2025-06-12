МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом» в ночь на воскресенье
В МЛС пройдут очередные матчи.
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Нью-Йорк Сити».
В ночь на воскресенье «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова примет «Даллас».
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
12 июня 23:30, Yankee Stadium
Не начался
МЛС. Регулярный чемпионат
15 июня 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22876 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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