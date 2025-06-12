Мората о депрессии: «У меня было все: замечательная жена и дети, дом, машина... И вдруг все рухнуло. Не знаешь, что делать. Ничего страшного в том, чтобы признаться, это не слабость»
Альваро Мората снова высказался о депрессии.
«У меня было все: замечательная жена и дети, дом, который я люблю, и машина, которую я хочу... И вдруг все рухнуло. Ты не знаешь, что делать, как реагировать.
Депрессия – более глубокая проблема, но приступы паники или тревоги случаются у восьми из десяти молодых людей. Ничего страшного в том, чтобы признать это, это не слабость. Тебе нужен человек, который тебе поможет», – сказал нападающий «Галатасарая» и сборной Испании в интервью Movistar Plus.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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