Мората о депрессии: «У меня было все: замечательная жена и дети, дом, машина... И вдруг все рухнуло. Не знаешь, что делать. Ничего страшного в том, чтобы признаться, это не слабость»

Альваро Мората снова высказался о депрессии.

«У меня было все: замечательная жена и дети, дом, который я люблю, и машина, которую я хочу... И вдруг все рухнуло. Ты не знаешь, что делать, как реагировать.

Депрессия – более глубокая проблема, но приступы паники или тревоги случаются у восьми из десяти молодых людей. Ничего страшного в том, чтобы признать это, это не слабость. Тебе нужен человек, который тебе поможет», – сказал нападающий «Галатасарая » и сборной Испании в интервью Movistar Plus.