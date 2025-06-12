«Рейнджерс» обменяли Крайдера в «Анахайм» на драфт-пик и Тэрранса
«Рейнджерс» обменяли нападающего Криса Крайдера и выбор в четвертом раунде драфта-2025 (первоначально принадлежавший «Анахайму») в «Дакс» на форварда Кэри Тэрранса и выбор в третьем раунде драфта-2025 (первоначально принадлежавший «Торонто»).
Крайдер выступал за «Рейнджерс» с начала карьеры и провел в клубе 14 сезонов. Действующий договор хоккеиста с зарплатой 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
В этом сезоне Крис Крайдер набрал 30 (22+8) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Кэри Тэрранс был выбран «Дакс» во 2-м раунде драфта НХЛ-2023 под общим 59-м номером. В минувшем сезоне OHL он провел 45 матчей и набрал 39 (20+19) очков.
Отметим, что «Анахайм» получит свой собственный выбор в четвертом раунде драфта, который они ранее отдали «Рейнджерс» за Джейка Трубу.