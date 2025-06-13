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Драйзайтль забил в овертайме 4-го матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У него 2 таких гола в серии и 4 в текущем плей-офф – новый рекорд НХЛ

Леон Драйзайтль забил в овертайме 4-го матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

Форвард «Эдмонтона» поставил точку в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (5:4 ОТ, 2-2). Его признали первой звездой встречи. 

Гол в овертайме кубкового матча стал для немецкого нападающего 2-м в текущей серии и 4-м – в текущем плей-офф. 

Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ по числу голов в овертайме за один розыгрыш Кубка Стэнли (4 в 6 играх с дополнительными периодами). 

Леон обошел Мела Хилла (1939, «Бостон», 3), Мориса Ришара (1951, «Монреаль», 3), Кори Перри (2017, «Анахайм», 3) и Мэттью Ткачака (2023, «Флорида», 3). 

Также он стал новым рекордсменом «Ойлерс» по общему числу голов в овертаймах матчей плей-офф за карьеру (4 в 22 играх с ними, до текущего сезона не было ни одного), обогнав Гленна Андерсона (3 в 23). 

По 2 таких гола на счету Уэйна Гретцки, Яри Курри, Коннора Макдэвида, Петра Климы, Джо Мерфи и Эсы Тикканена. Рекорд лиги принадлежит Джо Сакику (8 голов). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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