Драйзайтль забил в овертайме 4-го матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У него 2 таких гола в серии и 4 в текущем плей-офф – новый рекорд НХЛ

Леон Драйзайтль забил в овертайме 4-го матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

Форвард «Эдмонтона » поставил точку в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (5:4 ОТ, 2-2). Его признали первой звездой встречи.

Гол в овертайме кубкового матча стал для немецкого нападающего 2-м в текущей серии и 4-м – в текущем плей-офф.

Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ по числу голов в овертайме за один розыгрыш Кубка Стэнли (4 в 6 играх с дополнительными периодами).

Леон обошел Мела Хилла (1939, «Бостон», 3), Мориса Ришара (1951, «Монреаль», 3), Кори Перри (2017, «Анахайм», 3) и Мэттью Ткачака (2023, «Флорида», 3).

Также он стал новым рекордсменом «Ойлерс» по общему числу голов в овертаймах матчей плей-офф за карьеру (4 в 22 играх с ними, до текущего сезона не было ни одного), обогнав Гленна Андерсона (3 в 23).

По 2 таких гола на счету Уэйна Гретцки , Яри Курри , Коннора Макдэвида, Петра Климы, Джо Мерфи и Эсы Тикканена. Рекорд лиги принадлежит Джо Сакику (8 голов).