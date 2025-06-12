«Спартак» ведет предметные переговоры с Заболотным. Форварду могут предложить контракт на 2 года или по схеме «1+1» (Metaratings)
«Спартак» может предложить контракт Антону Заболотному.
По информации Metaratings.ru, московский клуб ведет предметные переговоры с нападающим «Химок».
Стороны «обсуждают различные варианты, но до заключения сделки еще далеко». 33-летнему игроку могут предложить соглашение на год с опцией продления или на два года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Статистика футболиста – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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