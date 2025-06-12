«Спартак» ведет предметные переговоры с Заболотным. Форварду могут предложить контракт на 2 года или по схеме «1+1» (Metaratings)

«Спартак» может предложить контракт Антону Заболотному.

По информации Metaratings.ru, московский клуб ведет предметные переговоры с нападающим «Химок».

Стороны «обсуждают различные варианты, но до заключения сделки еще далеко». 33-летнему игроку могут предложить соглашение на год с опцией продления или на два года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Статистика футболиста – здесь .