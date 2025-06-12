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«Оренбург» сменил логотип. Новый символ отсылает к узорам оренбургского пухового платка, стадиону «Газовик» и единству болельщиков

«Оренбург» сменил клубный логотип.

«Это не просто логотип – это воплощение духа степи и славного города, команды и ее болельщиков.

Эмблема отражает идентичность Оренбурга и его культурный код, объединяя каждый элемент вокруг одного – стремления побеждать.

Скругленный прямоугольный элемент в новой эмблеме ФК «Оренбург» символизирует стадион клуба – «Газовик». Этот элемент выбран для подчеркивания связи команды с ее домашней ареной, которая является важной частью истории и идентичности клуба. Стадион «Газовик» расположен в поселке Ростоши на окраине Оренбурга и давно стал домом для болельщиков и футболистов.

Миниатюрные звездочки на новой эмблеме ФК «Оренбург» символизируют магию футбольной игры. Они отражают особую атмосферу, которая царит на стадионе во время матчей, и передают ощущение праздника, вдохновения и непредсказуемости, присущих футболу. Звездочки подчеркивают, что футбол – это не только спорт, но и волшебство, объединяющее игроков и болельщиков в едином порыве страсти и эмоций

Узоры на новой эмблеме ФК «Оренбург» символизируют узор оренбургского пухового платка. Элемент подчеркивает уникальное культурное наследие региона: оренбургский платок известен во всей России своим изящным и сложным орнаментом и стал настоящим символом города. Включение такого узора в эмблему клуба отражает уважение к местным традициям.

Элементы на новой эмблеме символизируют команду и командный дух. Графические компоненты логотипа отражают не только индивидуальные особенности клуба и города, но и идею единства, сплоченности и общей цели. Символика эмблемы подчеркивает, что успех возможен только благодаря совместным усилиям всех игроков, тренеров и болельщиков, объединенных одной страстью к футболу и преданностью клубу.

В дизайне эмблемы заложена идея единства клуба, игроков и фанатов: болельщики не только поддерживают команду на трибунах, но и формируют атмосферу, вдохновляют футболистов и влияют на успехи клуба. Такой подход отражает уважение к болельщикам, признавая их вклад и роль в жизни команды, а также подчеркивает, что каждый участник футбольного сообщества важен для общего результата.

В центре новой эмблемы расположен футбольный мяч, который символизирует любимую всеми игру – футбол. Элемент подчеркивает суть и главную цель клуба, объединяя игроков, болельщиков и город вокруг страсти к футболу. Мяч в центре эмблемы служит универсальным знаком, который сразу ассоциируется с игрой, вдохновляет и напоминает о спортивных традициях команды», – говорится в сообщении «Оренбурга».

Новый логотип «Оренбурга»

Старый логотип «Оренбурга»

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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