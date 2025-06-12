Черчесов – кандидат на пост главного тренера сборной Польши («Чемпионат»)

Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.

Российский специалист – один из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Польши , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предыдущий тренер Михал Пробеж покинул национальную команду на фоне поражения от Финляндии (1:2) в отборе к чемпионату мира и конфликта с Робертом Левандовским.

Черчесов не тренировал с января 2025 года после ухода из сборной Казахстана.