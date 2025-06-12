Черчесов – кандидат на пост главного тренера сборной Польши («Чемпионат»)
Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.
Российский специалист – один из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Польши, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Предыдущий тренер Михал Пробеж покинул национальную команду на фоне поражения от Финляндии (1:2) в отборе к чемпионату мира и конфликта с Робертом Левандовским.
Черчесов не тренировал с января 2025 года после ухода из сборной Казахстана.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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