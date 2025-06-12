Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию («Р-Спорт»)
Елизавета Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной.
Как сообщает «Р-Спорт», Худайбердиева будет заниматься юниорскими танцами на льду, при этом персонально ни к какому действующему спортсмену она не приписана.
В апреле чемпионка России в танцах на льду завершила спортивную карьеру. 12 июня «Матч ТВ» сообщил, что 22-летняя Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной РФ по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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