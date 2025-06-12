Сане перешел в «Галатасарай». Контракт – на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн
Лерой Сане переходит в «Галатасарай».
Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.
Стороны договорились о заключении контракта сроком на три сезона.
Сане будет получать 9 млн евро в год после уплаты налогов. Также предусмотрен чистый бонус за лояльность в размере 3 млн евро за сезон.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Галатасарая»
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