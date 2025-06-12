Сане перешел в «Галатасарай». Контракт – на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн

Лерой Сане переходит в «Галатасарай».

Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Стороны договорились о заключении контракта сроком на три сезона.

Сане будет получать 9 млн евро в год после уплаты налогов. Также предусмотрен чистый бонус за лояльность в размере 3 млн евро за сезон.