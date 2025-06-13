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Хеллибак – 4-й вратарь с «Харт Трофи» после начала эпохи расширения НХЛ (c сезона-1967/68). Он присоединился к Гашеку, Теодору и Прайсу

Коннор Хеллибак – 4-й вратарь с «Харт Трофи» после начала эпохи расширения.

Вратарь «Виннипега» стал обладателем призов самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

32-летний американец стал четвертым представителем своего амплуа, выигравшим «Харт Трофи» после начала эпохи расширения лиги (с сезона-1967/68). 

Он присоединился к Доминику Гашеку (1996/97 и 1997/98, «Баффало»), Жозе Теодору (2001/02, «Монреаль») и Кэри Прайсу (2014/15, «Монреаль»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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