Хеллибак – 4-й вратарь с «Харт Трофи» после начала эпохи расширения НХЛ (c сезона-1967/68). Он присоединился к Гашеку, Теодору и Прайсу

Коннор Хеллибак – 4-й вратарь с «Харт Трофи» после начала эпохи расширения.

Вратарь «Виннипега » стал обладателем призов самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ .

32-летний американец стал четвертым представителем своего амплуа, выигравшим «Харт Трофи» после начала эпохи расширения лиги (с сезона-1967/68).

Он присоединился к Доминику Гашеку (1996/97 и 1997/98, «Баффало»), Жозе Теодору (2001/02, «Монреаль») и Кэри Прайсу (2014/15, «Монреаль»).