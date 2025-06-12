Промес арестован в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов (De Telegraaf)
Квинси Промес арестован в Дубае.
Адвокат Промеса, Джем Полат, подтвердил новость об аресте. По данным De Telegraaf, футболист был задержан в связи с запросом нидерландской прокуратуры о его экстрадиции.
Арест произошел в доме Промеса в ночь на четверг. Бывший игрок «Спартака» был доставлен в следственный изолятор в Дубае. Полиция пока комментировала ситуацию.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: De Telegraaf
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