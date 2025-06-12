Тренер сборной Польши Пробеж подал в отставку на фоне конфликта с Левандовским и поражения от Финляндии

Главный тренер сборной Польши подал в отставку.

«Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением на благо сборной будет моя отставка с поста главного тренера. Выполнение этих обязанностей стало осуществлением моей профессиональной мечты и величайшей честью в моей жизни.

Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог рассчитывать на вас. Благодарю президента и правление Польского футбольного союза за доверие.

Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми я имел удовольствие познакомиться на этом пути. Я скрещу пальцы за всех вас, потому что национальная сборная – это наше общее национальное достояние.

Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами в трудную минуту. Где бы ни играла сборная, мы слышали вашу поддержку», – заявил Михал Пробеж.

10 июня сборная Польши уступила команде Финляндии со счетом 1:2 в 4-м туре квалификации ЧМ-2026.

Ранее нападающий Роберт Левандовски заявил , что не будет играть за национальную команду из-за «утраты доверия к тренеру» после лишения его капитанской повязки.