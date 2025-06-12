ФИФА обсудит расширение КЧМ до 48 команд, если турнир в этом году будет успешным (The Guardian)

Клубный чемпионат мира могут расширить.

Этим летом турнир впервые пройдет в новом формате – в нем примут участие 32 клуба.

По информации The Guardian, в ФИФА обсудят расширение клубного чемпионата мира до 48 команд, если нынешний розыгрыш окажется успешным. Это продиктовано «лоббированием» со стороны клубов, которые не будут участвовать в соревновании в этом году.

Отмечается, что клубы АПЛ настаивают на отмене ограничения, согласно которому принять участие в турнире могут только два клуба из одной страны. Этот лимит не касается команд, выигравших континентальные соревнования в период с 2021 по 2024 год – поэтому в КЧМ-2025 будут участвовать сразу четыре представителя Бразилии, которые побеждали в Кубке Либертадорес.

Считается, что расширение клубного чемпионата мира будет положительно воспринято европейскими клубами, но встретит сопротивление со стороны Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

КЧМ-2025 пройдет с 14 июня по 13 июля.