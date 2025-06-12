Номинантов на «Золотой мяч» объявят 7 августа. Церемония награждения пройдет 22 сентября
Номинанты на «Золотой мяч» станут известны в августе.
Официальный аккаунт премии сообщил, что имена игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года по версии France Football, будут объявлены 7 августа.
Церемония вручения награды пройдет в театре «Шатле» в Париже 22 сентября.
На прошлой церемонии награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: France Football
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