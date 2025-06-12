Номинантов на «Золотой мяч» объявят 7 августа. Церемония награждения пройдет 22 сентября

Номинанты на «Золотой мяч» станут известны в августе.

Официальный аккаунт премии сообщил, что имена игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года по версии France Football, будут объявлены 7 августа.

Церемония вручения награды пройдет в театре «Шатле» в Париже 22 сентября .

На прошлой церемонии награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Золотой мяч» – чей? Разбор фаворитов