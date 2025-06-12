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  • «Родри можно снова дать «Золотой мяч» – настолько «Сити» просел без него! Я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока». Гивен об испанце
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«Родри можно снова дать «Золотой мяч» – настолько «Сити» просел без него! Я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока». Гивен об испанце

Шэй Гивен в шутку предложил дать Родри второй «Золотой мяч».

28-летний полузащитник находится на заключительном этапе восстановления после травмы колена и, возможно, сыграет за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира.

«Я недавно в шутку сказал, что Родри можно снова дать «Золотой мяч» – настолько сильно «Сити» просел без него! Это идеальный турнир для него. Он уже вернулся к тренировкам.

Это как раз тот турнир, где он сможет втянуться в футбол высокого уровня, получить игровую практику и проверить, как выдерживает колено. Он невероятно важен для «Манчестер Сити».

За последние десять лет я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока. Вот насколько «Сити» нуждается в Родри. С футбольной точки зрения будет здорово снова увидеть Родри на поле в футболке команды. Обладатель «Золотого мяча» – это многое говорит о его таланте. Я с нетерпением жду его возвращения», – сказал бывший вратарь «Ман Сити». 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoРодри
logoМанчестер Сити
logoШэй Гивен
logoчемпионат мира среди клубов
logoЗолотой мяч
logoпремьер-лига Англия
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