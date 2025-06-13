Подколзин набрал 1+1 в 4-м матче финала с «Флоридой» – сравнял счет во 2-м периоде и ассистировал Драйзайтлю в овертайме. У Василия 2+7 в 20 играх в этом плей-офф
Василий Подколзин набрал 1+1 в 4-м матче финала с «Флоридой».
Форвард «Эдмонтона» отметился результативными действиями в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (5:4 ОТ, 2-2).
23-летний россиянин сравнял счет во 2-м периоде (3:3), а в овертайме ассистировал Леону Драйзайтлю.
На счету Подколзина стало 9 (2+7) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+8». Сегодня Василий (11:46, «+2») также применил 5 силовых приемов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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