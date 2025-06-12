«Пари НН» объявил об отставке Гончаренко
Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари НН».
Нижегородский клуб объявил о расторжении контракта с белорусским специалистом.
Вместе с Гончаренко тренерский штаб «Пари НН» покидают Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.
Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» в октябре 2024 года. Под его руководством команда завершила сезон-2024/25 на 13-м месте в Мир РПЛ, но вылетела из высшего дивизиона, уступив «Сочи» в стыковых матчах.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Пари НН»
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