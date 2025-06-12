«Пари НН» объявил об отставке Гончаренко

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о расторжении контракта с белорусским специалистом.

Вместе с Гончаренко тренерский штаб «Пари НН » покидают Александр Ермакович , Руслан Зубик и Андреа Бьянки.



Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» в октябре 2024 года. Под его руководством команда завершила сезон-2024/25 на 13-м месте в Мир РПЛ , но вылетела из высшего дивизиона, уступив «Сочи» в стыковых матчах.