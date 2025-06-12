Фанаты «Фламенго» скандировали «Жерсон, иди ## ###», называли игрока «иудой» и «наемником» и показывали купюры с его лицом из-за возможного перехода хавбека в «Зенит»

Фанаты «Фламенго» называли Жерсона «иудой» из-за возможного перехода в «Зенит».

Ранее стало известно , что петербуржцы подпишут 28-летнего полузащитника после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.

В понедельник игроки и тренерский штаб бразильского клуба прибыли в аэропорт, чтобы отправиться в США, где пройдет КЧМ. Их встретили болельщики – некоторые из них скандировали «Жерсон , иди ## ###, ты не нужен «Фламенго », а также называли хавбека «наемником», «предателем» и «иудой».

Фанаты также принесли фальшивые банкноты в 3 реала с лицом игрока.