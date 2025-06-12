Копитар в 3-й раз выиграл «Леди Бинг Трофи» – приз за джентльменское поведение. У него 4 минуты штрафа в 81 игре регулярки при 67 очках
Анже Копитар в 3-й раз стал обладателем «Леди Бинг Трофи».
Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар получил 856 баллов (50 первых мест) и опередил Брэйдена Пойнта («Тампа», 793 очка, 27 первых мест) и Джека Айкела («Вегас», 782 балла, 34 первых места).
В минувшей регулярке словенец набрал 67 (21+46) очков в 81 игре при полезности «+14» и 4 минутах штрафа.
Он уже выигрывал «Леди Бинг Трофи» в 2016 и 2023 годах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
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