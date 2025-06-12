Канадская пловчиха Макинтош установила третий мировой рекорд за 5 дней

Саммер Макинтош побила рекорд мира на 400 метров комплексом.

На отборочных соревнованиях в Канаде Макинтош показала результат 4 минуты 23,65 секунды. Предыдущий рекорд мира на этой дистанции принадлежал ей же и составлял 4.24,38 (установлен на канадском отборе к Парижу-2024).

Ранее на турнире Макинтош побила рекорды мира на дистанциях 400 м вольным стилем и 200 м комплексом.

Она стала первой пловчихой, установившей три рекорда мира в личных заплывах на одном турнире, со времен Майкла Фелпса на Олимпиаде-2008.

18-летняя Макинтош – трехкратная олимпийская чемпионка Парижа-2024, на ее счету также серебро Игр, четыре золота чемпионатов мира и четыре победы на чемпионатах мира на короткой воде.