«Локомотив» взял Кубок Гагарина, «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы, Вендел остается в «Зените», Флик продлил контракт с «Барсой», Эндрик выбыл на 2 месяца, 935-й гол Роналду и другие новости

1. 🏆 «Локомотив» взял Кубок Гагарина , победив «Трактор» в 1-м овертайме 5-го матча и выиграв серию 4-1.

Для ярославцев это первая победа – ранее клуб проиграл 2 финала. Кроме того, «Локомотив» – лишь второй клуб , выигравший Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон. 38-летний Александр Радулов признан MVP Кубка Гагарина , у форварда «Локомотива» 16 (7+9) очков в 21 матче.

2. 🏆 «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы , победив «МЮ» в Бильбао – 1:0! Джонсон забил после ошибки Бруну в 1-м тайме. Теперь «шпоры» сыграют в Лиге чемпионов , а «Юнайтед» остался без трофеев в этом сезоне и без еврокубков – в следующем.

3. Вендел останется в «Зените», соглашение с «Ботафого» о трансфере расторгнуто. Эту информацию подтвердил Александлр Медведев. «Ботафого» заявил , что сделка не завершена «по геополитическим причинам».

4. Ханси Флик продлил соглашение с «Барселоной» до 2027 года.

5. Деяна Станковича в «Спартаке» может сменить Алфред Схройдер из дубайского «Аль-Насра». Клуб уже связывался с тренером из Нидерландов, утверждает Legalbet.

6. Эндрик выбыл на 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард «Реала» не сыграет с «Сосьедадом» и пропустит КЧМ

7. ISU не одобрил переход фигуристки Вероники Жилиной в Азербайджан. Она выплатила ФФККР миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.

8. НХЛ. «Даллас» обыграл «Эдмонтон» (6:3) в первом матче финала Западной конференции, забив пять голов в третьем периоде.

9. Фанаты «Вальядолида», называвшие Винисиуса «гребаной обезьяной» и «педиком», получили год тюрьмы условно . Они обязались 3 года не посещать стадионы и не совершать повторных нарушений.

10. НБА. «Нью-Йорк» уступил «Индиане» (135:138 ОТ) в овертайме в первом матче финала Восточной конференции.

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признан самым ценным игроком сезона-2024/25.

11. Харри Кейн – лучший футболист Бундеслиги -2024/25. Форвард «Баварии» выиграл первый титул в карьере и стал лучшим бомбардиром.

12. Криштиану Роналду забил 935-й гол в карьере – «Аль-Халиджу» с пенальти. Еще один 11-метровой португалец не реалиозовал .

Кстати, фитнес-браслет Криштиану Роналду показал , что его биологический возраст – 29 лет: «Значит, буду играть еще 10 лет». 40-летний Криштиану – амбассадор производителя устройств.

13. «Арис» продлил контракт с Александром Кокориным до лета 2026 года: «Ну что сказать. Продолжение следует 💚».

14. «Оренбург» обратился в ЭСК из-за руки Тормены. Судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 87-й минуте матча.

15. В 33 года умер воспитанник «Металлурга» Кирилл Лебедев. У форварда 99 матчей в КХЛ и 345 – в ВХЛ.

16. РФС за матч России с Аргентиной может заплатить 5-8 млн евро и оплатить аргентинцам перелет, проживание, питание, аренду полей, пишет «Мутко против».

17. Игроки НФЛ смогут выступить на Олимпиаде-2028.

18. На стадионе «МЮ» нашли мышиный помет в вип-ложах. Клуб не смог поднять рейтинг гигиены – 2 звезды из 5.

Цитаты дня.

Вагнер Лав считает свою карьеру в РПЛ лучше, чем у Промеса: «У Квинси три титула, а у меня больше десяти. Чья история красивее? Этим все сказано»

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе должна уйти в отставку. Она уже давно перешла грани во внутренней среде. Абсолютный непрофессионализм, идиотские высказывания »

Аршавин о Семаке в «Зените»: «Никто его не уберет – человек побеждал 6 лет подряд, какие вопросы? Гвардиола за столько лет в «Ман Сити» выиграл АПЛ всего три раза»

Агент Дзюбы о Transfermarkt: «Никто не перепроверяет, сколько пасов Роналду – после добиваний, штанг . И голевые действия Месси вы возьмете оттуда. Почему для РПЛ исключение?»

Фетисов о ЧМ-2025: «Наших ребят выгоняют, как собак – для меня его не существует . Все нормальные мужики поддерживают меня и не смотрят эту хрень»

Савин о хейте: «Просто говоришь свою позицию, а тебе сотни сообщений: «Мразь, ублюдок, чтоб ты сдох» . Что с вами случилось? Откуда эта ненависть?»