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Игроки НФЛ смогут выступить на Олимпиаде-2028

Владельцы клубов НФЛ единогласно проголосовали за допуск игроков лиги к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, где флаг-футбол впервые включен в официальную программу. Решение было принято во вторник на весеннем совещании владельцев.

Согласно принятой резолюции, от каждой команды сможет выступить не более одного игрока, а также один иностранный игрок, если таковой есть в клубе. Все участники будут отобраны национальными олимпийскими комитетами стран – по 10 человек на сборную.

«Это важный шаг к тому, чтобы сделать футбол глобальным видом спорта – для мужчин и женщин по всему миру. Мы считаем, что это абсолютно верное направление развития», – заявил комиссионер НФЛ Роджер Гуделл.

После утверждения резолюции начнутся переговоры между руководством лиги, профсоюзом игроков (NFLPA), национальными федерациями и Олимпийским комитетом США. Также предстоит согласовать страхование от травм, компенсации в рамках потолка зарплат, требования к медицинскому персоналу и полям, а также избежать конфликта с расписанием тренировочных сборов НФЛ.

Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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