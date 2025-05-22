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«МЮ» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Клуб проиграл финал ЛЕ и идет 16-м в АПЛ за тур до конца

«Манчестер Юнайтед» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счетом 0:1 и не смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов. 

В турнирной таблице АПЛ манкунианцы занимают 16-е место, набрав 39 очков за 37 туров. Таким образом, в следующем сезоне «Юнайтед» не будет участвовать в международных клубных турнирах. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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