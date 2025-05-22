«МЮ» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Клуб проиграл финал ЛЕ и идет 16-м в АПЛ за тур до конца

«Манчестер Юнайтед» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » в финале Лиги Европы со счетом 0:1 и не смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов.

В турнирной таблице АПЛ манкунианцы занимают 16-е место, набрав 39 очков за 37 туров. Таким образом, в следующем сезоне «Юнайтед » не будет участвовать в международных клубных турнирах.