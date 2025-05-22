«МЮ» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Клуб проиграл финал ЛЕ и идет 16-м в АПЛ за тур до конца
«Манчестер Юнайтед» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.
Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счетом 0:1 и не смогла завоевать путевку в Лигу чемпионов.
В турнирной таблице АПЛ манкунианцы занимают 16-е место, набрав 39 очков за 37 туров. Таким образом, в следующем сезоне «Юнайтед» не будет участвовать в международных клубных турнирах.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура36597 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости