«Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина – ранее клуб проиграл 2 финала
«Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Автором победной шайбы в овертайме стал 32-летний форвард Максим Шалунов.
Ранее «Локомотив» дважды выходил в финал и оба раза проигрывал – в прошлом году 0-4 в серии с «Металлургом» и в сезоне-2008/09 3-4 от «Ак Барса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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