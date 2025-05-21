«Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина – ранее клуб проиграл 2 финала

«Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Трактор » (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Автором победной шайбы в овертайме стал 32-летний форвард Максим Шалунов .

Ранее «Локомотив » дважды выходил в финал и оба раза проигрывал – в прошлом году 0-4 в серии с «Металлургом » и в сезоне-2008/09 3-4 от «Ак Барса ».