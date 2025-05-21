Дмитрий Губерниев: «Вяльбе должна уйти в отставку. Она уже давно перешла грани во внутренней среде. Абсолютный непрофессионализм, идиотские высказывания»
Губерниев призвал Вяльбе уйти в отставку после слов о зарплате Большунова.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала зарплату трехкратного олимпийского чемпиона: «Александр Большунов в ЦСП получает 140 тысяч рублей. Только с рекламы он может заработать какие-то деньги».
Спортсмен отреагировал: «Я никому никогда не жаловался. Это как какое‑то оскорбление со стороны Елены Валерьевны».
«После того, что произошло, Елена Валерьевна должна уйти в отставку. Она уже давно перешла грани во внутренней среде, поэтому тут красная карточка и на выход.
Абсолютный непрофессионализм, идиотские высказывания, Вяльбе просто не понимает, что творит – это катастрофа. Поэтому, на выход, Елена Валерьевна», – сказал Дмитрий Губерниев.
«Это оскорбление». Вяльбе назвала зарплату Большунова (140 тысяч), а тот обиделся
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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