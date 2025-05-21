«Оренбург» обратился в ЭСК из-за руки Тормены. Казарцев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 87-й минуте
«Оренбург» обратился в ЭСК из-за руки Витора Тормены из «Краснодара».
Матч 29-го тура Премьер-лиги завершился поражением «Оренбурга» со счетом 1:2.
На 87-й минуте после прострела Казымджана Караташа мяч попал в руку Витора Тормены в штрафной краснодарского клуба.
Главный арбитр Василий Казарцев не назначил пенальти. Затем в трансляции показали титр, что ВАР подтвердил его решение.
«Оренбург» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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