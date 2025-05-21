«Оренбург» обратился в ЭСК из-за руки Тормены. Казарцев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 87-й минуте

«Оренбург» обратился в ЭСК из-за руки Витора Тормены из «Краснодара».

Матч 29-го тура Премьер-лиги завершился поражением «Оренбурга » со счетом 1:2.

На 87-й минуте после прострела Казымджана Караташа мяч попал в руку Витора Тормены в штрафной краснодарского клуба.

Главный арбитр Василий Казарцев не назначил пенальти. Затем в трансляции показали титр, что ВАР подтвердил его решение.

«Оренбург» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод.

Аршавин об игре рукой у Тормены в штрафной «Краснодара»: «Нет мнения, что это стопроцентный пенальти, но за более легкие руки в РПЛ ставили 11-метровый 1 миллион 33 раза»