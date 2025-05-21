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  • Аршавин о Семаке в «Зените»: «Никто его не уберет – человек побеждал 6 лет подряд, какие вопросы? Гвардиола за столько лет в «Ман Сити» выиграл АПЛ всего три раза»
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Аршавин о Семаке в «Зените»: «Никто его не уберет – человек побеждал 6 лет подряд, какие вопросы? Гвардиола за столько лет в «Ман Сити» выиграл АПЛ всего три раза»

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» не будет увольнять Сергея Семака.

«У него контракт до 2030 года. Никто его не собирается и не будет убирать. Человек побеждал шесть лет подряд! А сейчас может стать чемпионом в седьмой раз. Какие вопросы?

Гвардиола за столько лет в «Манчестер Сити» выиграл чемпионат всего три раза. Даже они проигрывают», – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

Гвардиола работает в «Ман Сити» с 2016 года. За это время он шесть раз стал чемпионом Англии.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Англия
logoСпорт-Экспресс
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