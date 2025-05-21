На стадионе «МЮ» нашли мышиный помет в вип-ложах. Клуб не смог поднять рейтинг гигиены – 2 звезды из 5

На стадионе «Манчестер Юнайтед» нашли мышиный помет в вип-ложах.

Ранее у клуба уже возникали проблемы с грызунами. Инспекторы по вопросам гигиены фиксировали проблемы, а в прошлом году рейтинг гигиены питания на «Олд Траффорд» был снижен с 4 до 2 звезд из пяти возможных.

В последующие месяцы «Манчестер Юнайтед » реализовал ряд мер, чтобы исправить нарушения.

Однако в отчете о проверке, проведенной специалистами в середине апреля, были подробно описаны случаи обнаружения мышиного помета в семи местах стадиона, сообщает Daily Mail.

Ложа-люкс «Манчестер», в которой, согласно отчету, было обнаружено «большое количество экскрементов», стоит около 600 фунтов на человека.

Помет был обнаружен и в других вип-зонах «Олд Траффорд », причем в некоторых случаях его находили даже под буфетной стойкой.

Среди других проблем – «грязные» зоны и маркировка некоторых продуктов питания. Так, на контейнере с песто была наклеена этикетка с надписью «один месяц», несмотря на указания производителя использовать его в течение восьми дней.

Инспекторы отметили, что, несмотря на присвоение двух звезд, «была проведена значительная работа по контролю активности мышей на территории».

На стадионе «МЮ» проблемы с мышами. Инспекторы нашли помет в корпоративных апартаментах и в торгующем едой киоске, рейтинг гигиены снижен с 4 до 2 звезд