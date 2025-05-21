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Кейн – лучший футболист Бундеслиги-2024/25. Форвард «Баварии» выиграл первый титул в карьере и стал лучшим бомбардиром

Харри Кейн признан лучшим футболистом Бундеслиги-2024/25.

31-летний форвард сборной Англии стал чемпионом в составе «Баварии» – это его первый трофей в карьере. Харри также стал лучшим бомбардиром Бундеслиги второй год подряд – он забил 26 голов и сделал 8 ассистов в 31 матче. Он также лидер по системе «гол+пас».

Когда Кейн выходил в стартовом составе «Баварии» в этом сезоне, мюнхенцы выиграли 22 раза, сыграли вничью шесть раз и ни разу не проиграли.

Англичанин забивал первый гол и выводил «Баварию» вперед в счете, 1:0, десять раз в этом сезоне. Всякий раз, когда он забивал, команда побеждала. Он забивал гол в среднем каждые 92 минуты на поле.

Фото: bundesliga.com

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Бундеслиги
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